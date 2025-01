Unlimitednews.it - Ucraina, Trump a Putin “Stop alla guerra o dazi e sanzioni”

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Con un post pubblicato oggi sul sul social Truth il presidente Donaldha rivolto un messaggio diretto al presidente russo Vladimir, minacciando di imporre massicce tariffe esui prodotti russi nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo sulla fine dellain: “Calmatevi ora e fermate questa ridicola– ha scritto-. Non farà che peggiorare se non facciamo un accordo e presto non avrò altra scelta che imporre alti livelli di tasse, tariffe esu qualsiasi cosa venga venduta dRussia agli Stati Uniti. Possiamo farlo nel modo più semplice o in quello più difficile, e il modo più semplice è sempre il migliore”. Nel corso della campagna elettoraleaveva ribadito più volte la volontà di porre fine al conflitto con tempestività.