Scorte di gas UE in calo | al 585% rispetto al 641% della settimana precedente

Quotidiano.net - Scorte di gas UE in calo: al 58,5% rispetto al 64,1% della settimana precedente

Allo scorso 21 gennaio ledi gas dell'Unione Europea si sono ridotte al 58,5%,al 64,1%. L'attuale livello, emerge dai dati Gie, è di quasi 8 punti percentuali inferiore al livello di riempimento medio, pari al 66,3%, degli ultimi cinque anni. In Germania lesono scese in unadal 69,6% al 61,4%, a fronte di una media quinquennale del 70,1%, mentre in Italia dal 72,1% al 67,9%, dove si mantengono al di sopra del 66,2% medio degli ultimi cinque anni.