SACE in stato di agitazione, i sindacati: «Pronti anche allo sciopero»

Nel corso di un'assemblea partecipatissima, il 20 gennaio 2025 i lavoratori del Gruppo hanno votato la proclamazione dello stato di agitazione, dando mandato alle rappresentazioni sindacali di avviare tutte le azioni di lotta ritenute necessarie per contrastare lo stravolgimento organizzativo del Gruppo operato dall'attuale management che, ad avviso delle sigle, sta gravemente mettendo in discussione il ruolo istituzionale di SACE, ledendo al contempo i diritti fondamentali dei dipendenti del Gruppo. I rappresentanti sindacali, avendo illustrato all'assemblea le criticità emerse nel confronto con l'azienda e le preoccupazioni relative alla riorganizzazione in atto, adotteranno tutte le iniziative del caso, ivi compreso lo sciopero, secondo modi e tempi di volta in volta concordati.