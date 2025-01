Rsa la grande fuga del personale | boom di part time e partite Iva Per ogni paziente 029 addetti

Ilgiorno.it - Rsa, la grande fuga del personale: boom di part time e partite Iva. “Per ogni paziente 0,29 addetti”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Il ricordo torna agli anni della pandemia, quando ildelle residenze sanitarie assistenziali per anziani si è trovato in prima linea nell’emergenza sanitaria, a far fronte al dilagare dei contagi. Quello che resta, ora, sono problemi irrisolti: salari bassi, elevato “stress fisico e mentale”, contratti precari e “insufficienti iniziative di formazione e valorizzazione del capitale umano”. Fattori, evidenziati da un’indagine dello Spi e della Fp Cgil, che “inducono i professionisti della salute a considerare un impiego nelle Rsa come una soluzione di ripiego”, con un conseguente elevato turnover ediinnescata anche dagli stipendi più alti offerti nelle strutture della vicina svizzera. La ricerca è stata effettuata distribuendo un questionario nelle Rsa sul territorio.