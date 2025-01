Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. "I dorici possono arrivare secondi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Marco Alessandrini ha guidato l’nella stagione 2005-06, molto più di recente la Vigor, squadra della sua città di adozione. Per lui si avvicina un derby importantissimo, quello che andrà in scena domenica al Del Conero, e che vedrà confrontarsi due momenti diversi della sua vita, non solo sportiva. Alessandrini, partiamo dall’: che squadra ha visto ultimamente? "Ho assistito alla sconfitta in casa con la Fermana, una partita in cui poteva starci il pari. Il calcio è fatto di episodi. L’all’inizio però era partita molto bene. L’nell’ultimo periodo ha trovato la sua identità e ha dato continuità ai risultati. Sa quello che vuole in campo. Parliamo di un’con la sua struttura e con il suo equilibrio, e con caratteristiche importanti in fase offensiva, soprattutto dopo il mercato.