Pulizie sui bus di Sita Sud, protestano i lavoratori

Tempo di lettura: 2 minutiRitardi continui nel pagamento degli stipendi e l’assenza anche del versamento dei contributi previdenziali. Sono i motivi che hanno spinto gli ottoche, per conto della Dea eseguono lee rifornimento carburanti a bordo dei pullman diSud, ad avviare una procedura di raffreddamento nei confronti della società che non garantisce con puntualità il pagamento degli stipendi. La vertenza è stata presa in carico dalla segreteria provinciale della Filt Cgil: il segretario Gerardo Arpino ha inviato una nota anche al prefetto di Salerno, esprimendo preoccupazione anche in merito al mancato versamento dei contributi. “Mentre lo stipendio non è puntuale- ci fanno notare questa mattina i- le bollette e le scadenze richiedono da parte nostra versamenti nei tempi previsti”.