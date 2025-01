Ultimouomo.com - Papa V e Nerissima Serpe due di noi

Se leggete Ultimo Uomo, c’è una discreta percentuale di probabilità che conosciate anche Footballia. In caso non sappiate di cosa si tratti, ve lo spiegherò brevemente. Footballia è probabilmente il più grande archivio calcistico del web, una biblioteca digitale che contiene i video per intero di migliaia e migliaia di partite del passato. È un sito che esiste da almeno dieci anni, ma che è salito alla ribalta durante il primo lockdown, quando il calcio si era fermato e quindi chi aveva le crisi d’astinenza, per non impazzire del tutto in attesa che riprendessero i campionati, provava a surrogare con partite di un’epoca in cui sicuramente era più felice.Insomma, Footballia è roba per impallinati veri. Per questo motivo, qualche mese fa, sono rimasto sbalordito quandoV ha pubblicato una storia in cui, con un proiettore piazzato sul terrazzo, stava riguardando per intero, proprio su Footballia, la finale di Champions League del 1999 tra Manchester United e Bayern Monaco, quella in cui gli inglesi nel giro di due minuti rimontano lo svantaggio iniziale e poi vincono, con Collina che si ritrova a consolare i giocatori del Bayern.