"Pagheremo presto il conto dello smog". Auto inquinanti, poche sanzioni

Sono circa 360mila i veicoli immatricolati a Pavia e in provincia, di cui il 10% appartiene a classi ambientali non conformi alle limitazioni permanenti. Il dato raccolto dall’Istat è stato fornito martedì nella commissione Territorio convocata dal presidente Cosimo Lacava per analizzare la qualità dell’aria e l’impatto sul traffico veicolare. "I veicoli che circolano ogni giorno a Pavia - ha detto Lacava - sono circa 100mila e 8mila sono Euro 4 o inferiori e diesel. Nel 2023 sono stati 1.640 i veicoli controllati, 590 quelli in deroga e sono state elevate 35. Nel primo quadrimestre 2024 sono stati 658 i veicoli controllati, 97 erano in deroga e 9 le. Nel secondo 135 e zero le, nel terzo 582 i controlli, 92 in deroga e 2 le. A causa dell’impossibilità di effettuare controlli, quindi, i veicoliche non potrebbero circolare fino a marzo eppure lo fanno è potenzialmente alto e questo determina che cosa respiriamo.