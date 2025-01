Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, Isabella Rossellini: “Vorrei che i miei genitori fossero vivi, impossibile non pensare a Lynch”

“Quando ero giovane venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto. Crescendo, questo non accade più così spesso; e, soprattutto oggi, mi manca.che iper celebrare con me questo grande onore”. Sono le parole didopo la nomination aglinella categoria miglior attrice non protagonista per l’interpretazione del film Conclave. “È il mio passato, tutto ciò che ho in me, che ho portato nella mia interpretazione di Suor Agnes nel film Conclave, lavorando sotto la chiara e tagliente direzione di Edward Berger, il suo incredibile cast e la sua troupe, in particolare l’incomparabile Ralph Fiennes – prosegue– Grazie all’Academy. Sono molto onorata”. L’attrice e in passato modella ricorda anche un’altra parte importantissima della sua vita: “Oggi, con questa gioia, la mia mente non può fare a meno di soffermarsi nell’aldilà a David