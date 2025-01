Lanazione.it - Occasione Cavalieri. Vendetta capitale

C’è la possibilità di agganciare in classifica i rivali, a patto di aggiudicarsi l’intera posta in palio (punto di bonus compreso). E di riscattare la sconfitta dell’andata, risalendo la china. Ecco perché iUnion dovranno assolutamente battere Capitolina, nel match di Serie A anticipato a sabato alle 14:30 a Iolo. Si prospetta un fine settimana impegnativo per il rugby pratese in generale, considerando che domenica i Gispi Tigers saranno di scena a Livorno contro la formazione locale per la seconda giornata del girone-promozione di Serie C. L’auspicio è che possa essere più uniforme dell’ultimo weekend in termini di risultati. Per i, in primis: se la prima squadra ha perso fra le mura amiche contro Biella, la "cadetta" impegnata in Serie B ha ben figurato battendo Firenze per 17-8 e mettendo in mostra (nell’ambito di un’ottima prestazione corale sublimata dalle mete di Grossi e Mescolini) il diciannovenne Tommaso Tarlini, capace di mettere a segno tre piazzati (e che di questo passo potrebbe rientrare nel lotto dei giocatori promossi definitivamente con i "senior").