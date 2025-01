Biccy.it - Nomination Oscar 2025: da Demi More a Isabella Rossellini

La cerimonia deglisi avvicina, domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood verranno consegnati i premi più ambiti del cinema e poco fa l’Academy ha svelato tutte le. Tra ledella 97° edizione dei premic’è anche la prima diMoore, che solo qualche settimana fa durante la vittoria ai Golden Globe ha dichiarato: “Trent’anni fa un produttore mi ha detto che ero un’attrice ‘da popcorn’. All’epoca ho pensato di non poter ambire alla vittoria di un premio, di poter fare solo film di successo e incassare un sacco di soldi senza mai essere premiata per il mio lavoro. Così mi sono rassegnata, ho pensato che la mia carriera fosse finita. Poi è arrivata tra le mie mani la sceneggiatura di ‘The Substance’, audace e fuori dagli schermi: l’universo mi stava dicendo tu non hai finito“.