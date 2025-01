Mistermovie.it - Mister Movie | Leonardo DiCaprio torna a collaborare con Martin Scorsese per ‘La Città Bianca e il diavolo’

La 20th Century Studios ha ufficialmente avviato lo sviluppo dell’adattamento cinematografico di Lae il diavolo, tratto dal bestseller di Erik Larson pubblicato nel 2004. Questo ambizioso progetto riunisce, due nomi che nel corso degli anni hanno dato vita a collaborazioni di enorme successo.pronti per l’adattamento di Lae il diavoloclass="wp-block-heading">Ambientata nel contesto della World’s Columbian Exposition del 1893 a Chicago, la storia intreccia il genio architettonico di Daniel Burnham con le oscure imprese del dottor H.H. Holmes, uno dei primi serial killer della storia americana. Holmes utilizzò la grandiosità della fiera come copertura per adescare le sue vittime, creando un inquietante contrasto tra il progresso e l’orrore.