L'uscita Usa dall'Oms è contagiosa? Ecco la mossa della Lega

Il 20 gennaio 2025, primo giorno del suo secondo mandato, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per avviare il processo di uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondialesanità (Oms) e il mondo non è stato di certo a guardare. L’ecodecisione è andato ben oltre i confini americani, innescando un’ampia gamma di reazioni a livello globale. Se da un lato esperti e osservatori mettono in guardia sulle implicazioni interne ed esterne, dall’altro non manca chi è pronto a seguire l’esempio di Washington.LA PROPOSTAOggi, in Senato è stato depositato un disegno di legge perdell’Italia dall’agenzia sanitaria. In una conferenza stampa a Montecitorio, il senatore Claudio Borghi, membrocommissione Bilancio, e il deputato Alberto Bagnai, vicepresidentecommissione Finanze, hanno lanciato la proposta, ispirata all’analogo passo intrapreso dal presidente statunitense.