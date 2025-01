Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Inter: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Vincere per non perdere terreno dalla vetta è l’imperativo per i nerazzurri che sfideranno i salentini a caccia di punti salvezza.vssi giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI salentini, che sembrava potessero raggiungere la salvezza senza troppi patemi, sono ritornati pericolasamente nel baratro con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Giampaolo nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre sconfitte, un pareggio, ed una vittoria, per cui è richiesto un immediato cambio di rotta.I nerazzurri sono naturalmente i favoriti, essendo al secondo posto con 44 punti, a meno tre dal Napoli capolista e con una partita da recuperare.