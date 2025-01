Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Inter, oggi brava! Un rischio da non correre più»

Leggi su Inter-news.it

trascina l’in casa dello Sparta Praga: il gol del capitano decide la settima sfida di Champions League. Le sue parole nel post partita di Tv8.ERRORI DA NON RIPETERE – Le parole dial termine di Sparta Praga-: «Questa è una cosa che dobbiamo migliorare con punti che abbiamo perso per strada in partite che non abbiamo chiuso prima.poteva essere una di quelle partite, però siamo stati bravi. Abbiamo pareggiato fino alla fine e questo è l’importante perchè abbiamo portato i tre punti a Milano».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «! Unda nonpiù»)©-News.