La Scotti non sfonda con la Polisportiva Galli Partenza in salita il buon finale non basta

Che l’impresa fosse ardua lo si sapeva, ma se poi concedi anche 22 punti nel primo quarto alla capolista sul proprio campo, dove finora ha fatto percorso netto, ecco allora che provare a rimettere in piedi la partita diventa un impresa titanica. Questa è stata in estrema sintesi la trasferta di sabato scorso dell’Use Rosaa San Giovanni Valdarno contro la corazzata. In ogni modo nella seconda parte di gara le biancorosse empolese ci hanno provato con orgoglio, ma non sono andate oltre a fare un po’ di paura alle forti rivali che hanno così portato a casa altri due punti. "Abbiamo giocato una partita dai due volti – ha commentato coach Alessio Cioni –, la prima metà sottotono dal punto di vista dell’intensità difensiva e questo ci ha portati sotto nel punteggio. Poi abbiamo cambiato l’approccio e le ragazze sono state più pronte a livello difensivo ma, quando devi rincorrere contro una squadra come, nelpaghi dazio.