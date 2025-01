Bergamonews.it - La ClayPaky piange Antonio Fadda, Delia Dall’Oro: “Un professionista serio, che amava affrontare nuove sfide”

Seriate. La scomparsa, prematura, di, il 47enne che nella serata di mercoledì 22 gennaio ha accusato un malore, che si è rivelato fatale, mentre era al volante della sua auto, non ha lasciato nel dolore e nello sgomento solo la sua famiglia, ma anche i vertici e colleghi dell’azienda per la quale lavorava, ladi Seriate, impresa attiva nel settore dei sistemi di illuminazione professionale. E a lasciarne il ricordo è, HR Manager: “In questo momento di immensa tristezza e profondo dolore vogliamo ricordare, collega professionale e competente e persona dal cuore grande, che ci ha lasciati troppo presto., laureato in Ingegneria Elettronica, ha dedicato oltre 18 anni della sua vita professionale al settore automotive, distinguendosi per la sua competenza e dedizione.