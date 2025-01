Quotidiano.net - Investimenti urgenti per la rete autostradale italiana: 40-50 miliardi di euro necessari dal 2024

Leggi su Quotidiano.net

Laha bisogno di ", non solo per rigenerare l'infrastruttura obsoleta, ma per adeguare la capacità di trasporto al traffico: 40-50didalsono non procrastinabili". Lo rivela l'analisi di Nomisma "Il ruolo delle autostrade per lo sviluppo del Paese" aggiungendo che questa cifra è "solo in minima parte coperta da finanziamenti pubblici". Si tratta di valori inferiori al 5% del valore stimabile ad oggi per costruire ex novo unao unaalternativa, e con un chiaro ed evidente impatto positivo per l'intero sistema produttivo ed economico del Paese, afferma Nomisma. Laè la più datata e la più trafficata d'pa afferma Nomisma precisando che il nucleo originale di 260 km risale agli anni Venti del Novecento.