Inter prima il Lecce e poi il Monaco Cinque giorni complicati

L’lavora con attenzione alla trasferta di domenica contro ilin Puglia. A seguire i nerazzurri avranno il match-point per passare direttamente agli ottavi di Champions League nelle prime otto. IMPORTANTE – Simone Inzaghi e l’si godono questa vittoria rocambolesca: arrivata con qualche difficoltà in casa dello Sparta Praga. Adesso però arriverà la parte più complicata di questo primo mese del 2025. Domenica ci sarà la delicata trasferta al Via del Mare contro il: i pugliesi giocheranno con la giusta cattiveria per provare a strappare punti chiave in ottica salvezza. L’invece arriverà con qualche pressione in più anche in vista del treno Napoli che corre a velocità doppia con Antonio Conte., adesso due gare decisiveCALENDARIO – Da lunedì in poi invece, si inizierà a pensare a come chiudere la pratica in ChampionsLeague e provare a strappare il pass diretto per gli ottavi.