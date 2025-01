Thesocialpost.it - Il sindaco di Subiaco Domenico Petrini muore a 38 anni per un malore improvviso mentre è in Comune

Unha stroncato la vita didella cittadina laziale di, nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio., 38, si trovava al lavoro in municipio, rientrato da Roma per organizzare l’accoglienza dell’assemblea nazionale dell’Uncem – l’Unione delle comunità montane – prevista per il giorno successivo al teatro comunale. Dopo la tragedia, l’evento è stato annullato. Nelè stato proclamato il lutto cittadino nei giorni 23, 24 e 25 gennaio, con chiusura di scuole ed edifici pubblici, come disposto dal viceEmanuele Rocchi.Leggi anche: Sinner, la causa delsarebbe un vrus: la diagnosiUn amministratore appassionato e stimatoNato ail 22 novembre 1986,era laureato in giurisprudenza presso la Sapienza di Roma.