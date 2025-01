Ilrestodelcarlino.it - Il progetto ’Rilavami’ del Comune: "Un kit ai cittadini per ridurre pannolini e assorbenti usa e getta"

Kit dilavabili e coppette mestruali. Li distribuirà aiildi Calderara peri rifiuti ‘usa e’, nell’ambito del‘Rilavami’. "Il nostro obiettivo – spiega l’assessora comunale all’Ambiente Clelia Bordenga – è duplice: anzitutto stimiamo una riduzione nell’arco del triennio di circa 110 tonnellate di rifiuti, in secondo luogo puntiamo all’incentivazione del riuso, dunque dell’utilizzo di beni durevoli a discapito del monouso. Prassi che a Calderara sono già presenti, ma che è necessario rendere abituali in una parte deisempre più ampia e per un numero sempre maggiore di tipologie di rifiuto". Il‘Rilavami’ coinvolgerà il gestore del servizio rifiuti, Geovest, e la rete delle farmacie del territorio che intenderanno aderire e sarà composto da due azioni: la prima rivolta alle famiglie con neonati che potranno ricevere in comodato d’uso gratuito uno dei 300 kit, ognuno contenente 6lavabili; la seconda azione invece prevede l’incentivazione dell’uso delle coppette mestruali in sostituzione degliusa ee vedrà la distribuzione di 500 kit comprensivi di sterilizzatore.