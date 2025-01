Linkiesta.it - Il mondo a colori di Sonia Scaccabarozzi tra materia, emozione e ripetizione

Leggi su Linkiesta.it

è un’artista che ha fatto dellae della tridimensionalità il fulcro pulsante della sua ricerca espressiva. Il suo lavoro si distingue per l’uso dili di recupero, trasformati con uno sguardo che intreccia poesia e concretezza. Nulla rimane statico: il gesto, ripetuto con cura, diventa una pratica di equilibrio e introspezione, specchio della complessità interiore dell’artista. «La vita non è mai bianca o nera», ama ripetere. Nata a Vimercate nel 1969, oggi vive e lavora a Merate, in provincia di Lecco.La sua formazione artistica prende forma all’Istituto statale d’Arte di Monza, dove l’incontro con il designer e artista AG Fronzoni lascia un’impronta indelebile nel suo percorso. Da Fronzoni apprende una visione essenziale del segno e della forma, elementi che continuano a plasmare la sua arte.