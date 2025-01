Ilrestodelcarlino.it - “Il Cau da solo non può risolvere i problemi del Pronto soccorso”

Ravenna, 23 gennaio 2025 – Il Cau di Ravenna, aperto al Cmp da un anno, andrà incontro a una revisione. È quanto è emerso nei giorni scorsi dalla Regione, che ha approvato i Centri di assistenza e urgenza sorti al posto di Punti di primo intervento (come quello di Cervia) ma ha sollevato dubbi circa quelli nelle vicinanze dei. Quello di Ravenna, in particolare, avrebbe ottenuto risultati inferiori alle aspettative nell’alleggerire il reparto delle urgenze dai codici bianchi e verdi. Abbiamo parlato delle prospettive con Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl. Carradori, lei come giudica l’attività del Cau al Cmp in questo primo anno? “La mia valutazione alla luce dei dati, e non dei punti di vista che possono essere molteplici, è molto positiva per tutti i Cau della Romagna.