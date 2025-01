Nerdpool.it - DC Comics: l’editore svela i piani per “un’estate di Superman”

La prossima estate, in concomitanza con l’uscita del filmdiretto da James Gunn, DCpresenterà diverse storie incentrate sul boy scout più amato del mondo.Si comincia il 16 aprile (data d’uscita in America) con un albo intitolato Summer ofSpecial 1, composto da 48 pagine e contenente una storia in tre parti sceneggiata da Mark Waid, Dan Slott e Joshua Williamson con le matite di Jorge Jiménez.Nella storia emergeranno nuove minacce, mentre amici e parenti si riuniranno per il matrimonio fra Lana Lang e John Henry Irons/Acciaio. L’albo segnerà inoltre l’esordio ai testi dell’uomo d’acciaio di Dan Slott, che dal mese successivo sarà poi impegnato con la serie regolareUnlimited.All’albo speciale si collegherà anche25, in uscita il 23 aprile, sceneggiato da Williamson per i disegni di Dan Mora, anch’esso di 48 pagine.