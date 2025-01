Bergamonews.it - Dalla poltrona del dentista a quella dello psicologo

Leggi su Bergamonews.it

In un’intervista rilasciata per il format “Tra le linee” di Juventus Creator Lab & Cronache di Spogliatoio, pubblicata su YouTube il 9 dicembre 2024, Mattia Perin, portiere della Juventus, ha offerto una riflessione interessante sul tema della salute mentale. Durante l’intervista, il conduttore gli ha chiesto come mai sia considerato normale andare dal, mentre il ricorso alloè ancora visto con diffidenza e avvolto da pregiudizi.La risposta di Perin ha aperto uno spiraglio su un argomento spesso trascurato. Il calciatore ha messo in luce l’incoerenza di un sistema che ci spinge a prenderci cura del nostro corpo, ad allenarci per mantenere in forma i muscoli, ma che raramente dedica lo stesso impegno al “muscolo più potente che abbiamo”, ovvero il cervello. Se siamo pronti a perfezionare ogni aspetto della nostra preparazione fisica e a curare ogni dettaglio del nostro lavoro, perché non facciamo altrettanto per la nostra salute mentale?Le parole di Perin invitano a riflettere sull’importanza di abbattere i tabù e i silenzi che circondano il benessere psicologico, soprattutto in un mondo dove la pressione mentale può essere altrettanto intensa quantofisica.