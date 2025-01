Romadailynews.it - Cina: Shaanxi, al via Festival di lanterne di Chang’an 2025 a Xi’an

Leggi su Romadailynews.it

Una foto, scattata da un drone ieri 22 gennaio, mostra leesposte vicino alle mura della citta’ didurante ildelledi, nella provincia nord-occidentale cinese dello. Ilha preso il via ufficialmente ieri per celebrare l’imminente Capodanno lunare cinese. L’evento durera’ fino al 16 marzo e mostrera’ installazioni luminose in aree panoramiche di riferimento come le mura della citta’ di, il Paradiso Tang e il Parco del patrimonio nazionale del palazzo Daming. Una foto aerea, scattata da un drone ieri 22 gennaio, mostra leesposte vicino alle mura della citta’ didurante ildelledi, nella provincia nord-occidentale cinese dello