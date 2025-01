Imolaoggi.it - Bloccati in Messico 33mila migranti irregolari

CITTÀ DEL– La sospensione dell’app Cbp One che consentiva ai, sino al 20 gennaio scorso, di prenotare gli appuntamenti per ottenere l’ingresso legale negli Stati Uniti, ha bloccato 33 mila persone in partenza dal. Lo riferisce al sito della rivista messicana Proceso, Alberto Xicoténcatl Carrasco, il direttore della Casa del Migrante.