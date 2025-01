Pronosticipremium.com - AZ Alkmaar-Roma LIVE: 1-0 per gli olandesi, Parrot da rapace d’area

Penultima giornata di Europa League che imperversa, con lapronta a scendere in campo contro l’AZalla ricerca dei tre punti. Vincere vorrebbe dire blindare la qualificazione allo spareggio di febbraio, con la possibilità di giocarsi l’ingresso delle migliori 8 all’ultimo turno contro l’Eintracht Francoforte. Segui la cronaca testuale del match, con calcio d’inizio alle 18:45, su SoloLa.it, che vi fornirà anche le dichiarazioni post partita.6 minuti fa23 Gennaio 2025 20:32 20:3293?– Giallo per Belic che falcia Dybala senza pensarci due volte.8 minuti fa23 Gennaio 2025 20:30 20:3085?- Cambio: dentro BaldanziTermina qui una partita opaca da parte di Paredes. Dentro Baldanzi come mossa offensiva in più per il finale di gara.14 minuti fa23 Gennaio 2025 20:25 20:2580?- Gol AZ, 1-0 diPassa in vantaggio l’AZ, conche raccoglie il cross basso di Moller Wolfe e insacca.