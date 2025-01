Quotidiano.net - Axel Rudakubana condannato all'ergastolo per la strage di bambine a Southport

E' statooggi all', dinanzi alla Liverpool Crown Court, il 18enneimputato per l'atrocediperpetrata "selvaggiamente" a coltellate il 29 luglio 2024 a(Inghilterra del nord) nell'orrore dell'opinione pubblica britannica. Eccidio sfociato nell'uccisione di tre piccole e nel ferimento di altre 8, oltre a due adulti; e a cui fece seguito in agosto un'ondata di diffusi disordini anti-immigrazione - alimentata dall'iniziale silenzio rinfacciato alle autorità sul sospetto di terrorismo a carico del giovane - che rischiarono di mettere a ferro e fuoco varie città del Regno.