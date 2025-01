Unlimitednews.it - Auto elettriche, la crescita rallenta in tutto il mondo

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 12 mesi ladinelhato. Il prezzo medio di questein Europa, Cina e Stati Uniti ha continuato invece a ridursi, a fronte dell’aumento dei listini delle vetture con motore endotermico. In Italia un’“alla spina” costa il 25% in più di una tradizionale, ma il gap è destinato a ridursi con l’arrivo sul mercato di nuovi modelli con prezzi inferiori ai 30 mila euro. A dirlo è uno studio di Jato Dynamics. L’analisi conferma come ladinelstiando. Se dal 2019 al 2023 si è registrato un balzo da 1,4 a 7,4, milioni di unità, nei dodici mesi successivi sono aumentate solo di 1 milione e 200 mila unità. Il 51% di questi mezzi è realizzato da costruttori cinesi, il 22% da brand americani, il 18% da marchi europei.