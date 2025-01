Lapresse.it - Australian Open 2025, Sabalenka prima finalista: Badosa ko in due set

La numero 1 del mondo Arybaè ladel torneo femminile agliprova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa, bicampionessa in carica a Melbourne, ha battuto in due set la spagnola Paola, numero 12 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2.???Ready to go for three in a row!@A will seek a hat-trick of #Austitles on Saturday.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AOpic.twitter.com/QWIddW6Rje— #Aus(@) January 23,attende la vincitrice del match Swiatek-KeysNella sua terza finale di fila in Australia, la 26enne di Minsk attende la vincente della seconda semifinale tra la polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo e del seeding, e l’americana Madison Keys, numero 14.