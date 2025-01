Atletica World Tour pentathlon | Gerevini impegnata ad Aubière nelle prove multiple

Leggi su Sportface.it

Svevaè pronta per cominciare una nuova stagione internazionale. L’azzurra dei Carabinieri sarà tra le protagoniste delledeldi, in Francia. Domenica 26 gennaiosi cimenterànella Jean-Pellez Arena, un impianto che ha già frequentatoultime tre stagioni, in due casi migliorando il record italiano (nel 2022 e nel 2024). Quella diè la prima tappa delAthletics Combined Events2025 che fungerà da avvicinamento ai grandi eventi indoor in arrivo: gli Europei di Apeldoorn (Olanda, 6-9 marzo) e i Mondiali di Nanchino (Cina, 21-23 marzo). La multiplista cremonese saràcinquedopo aver rotto il ghiaccio a Padova con 8.34 negli ostacoli, 1,74 nell’alto, 12,37 nel peso. Tra le iscritte ci sono anche l’ungherese Szabina Szucs, l’olandese Marijke Esselink, la francese Celia Perron, mentre ha rinunciato l’austriaca Verena Mayr.