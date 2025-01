Lanazione.it - Arriva il picco influenzale: i consigli della Asl per difendersi

Pisa, 23 gennaio 2025 - "Nella seconda settimana del 2025 in tutte le Regioni italiane, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sopra la soglia base di 5,65 casi per mille assistiti. Maggiormente colpite le regioni: Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia con valori di incidenza sopra i 15 casi per mille assistiti". E' quanto si legge nell'ultimo rapporto epidemiologico RespirVirNet, pubblicato lo scorso 17 gennaio dall'Istituto superiore di sanità. Il rapporto evidenzia il brusco aumento del numero di casi di sindrome simil-con il livello d’incidenza nazionale pari a 14,3 casi per mille assistiti. I casi aumentano in tutte le fasce di età e i più colpiti sono i bambini sotto i cinque anni, in cui l’incidenza è pari a 25,5 casi per mille assistiti.