Arezzo Città del Natale: il trionfo del turismo (e il martirio dei residenti)

, piccolagioiello che si trasforma in un mega parco tematico natalizio, ha colpito ancora! La FondazioneIntour, con un entusiasmo degno di Babbo, sventola numeri che fanno venire le vertigini: presenze turistiche in aumento del 4%, alberghi quasi pieni al 73,2% e un sorprendente 10,55% in più di arrivi a ottobre (perché, si sa, nulla dice “” come un fine settimana d’autunno).Ma, come recita un vecchio detto, “quando il turista ride, il residente piange”. Noi fortunati abitanti del centro storico abbiamo vissuto undavvero speciale: tra parcheggi scomparsi nel nulla, file interminabili ai (pochi) bagni pubblici degni di un film horror e strade dissestate che ormai sembrano crateri lunari, ci siamo sentiti protagonisti di una farsa senza precedenti.E vogliamo parlare dei prezzi? Un caffè che costa quanto una cena, una cioccolata calda che ti fa chiedere se almeno contenga oro fuso.