Ilgiorno.it - Ancora neve in montagna e pioggia (in abbondanza) in Lombardia. Maltempo: quando sarà la giornata più critica

Milano, 23 gennaio 2025 – Benvenuti in questo strano gennaio in cui sembra di “essere in autunno” dal momento che al “Nord non smette di piovere mentre al Sud si superano i 20°C" dice Andrea Garbinato del sito IlMeteo.it confermando una fase autunnale che proseguirà almeno fino a mercoledì della prossima settimana. Infatti, come spesso accade in autunno, l'Italia si presenta divisa in due: "Nelle prossime ore, intanto, avremoprecipitazioni soprattutto al settentrione con nevicate via via a quote più alte, oltre i 1300-1400 metri sulle Alpi” spiega. Attenzione però: venerdì è prevista l'eccezione che conferma la regola: una tregua meteorologica interesserà anche le aree più piovose degli ultimi giorni e in generale avremo una bellastabile e a tratti soleggiata. Ma non durerà, già da sabato pomeriggio, nuovi piovaschi bagneranno il Nord-Ovest, in particolare la