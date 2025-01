Napolipiu.com - “45 milioni per il gioiello del Dortmund: il Napoli fa sul serio per Adeyemi”

L'attaccante tedesco è l'alternativa a Garnacho per il dopo Kvaratskhelia. Il club giallonero chiede 45, ma ilstudia la formula con i bonus.Ilintensifica i contatti per Karim. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro sta lavorando su un doppio binario per sostituire Kvaratskhelia: oltre a Garnacho del Manchester United, nel mirino c'è l'attaccante del Borussia, che avrebbe il gradimento di Antonio Conte.La trattativa presenta diversi ostacoli da superare. Il club tedesco valuta il cartellino tra i 40 e i 45di euro, una cifra che ilpotrebbe raggiungere attraverso una formula che includa dei bonus. Prima di approfondire la trattativa, però, serve l'apertura del calciatore al trasferimento in Serie A.