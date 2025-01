Quotidiano.net - Volete diventare esperti di Bitcoin? Ecco il primo corso universitario per sviluppatori

Torino, 22 gennaio 2025 – Mentre la quotazione deicontinua a volare, sfondando la soglia dei 106mila dollari, la Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino lancia ilperformativo ideato per preparare glisulla tecnologia Lightning Network, rete decentralizzata che permette transazioni istantanee e a basso costo su, uno dei campi più innovativi e in rapida evoluzione dell'intero ecosistema cripto. In un contesto globale in cui gli Usa stanno valutando di inserire ifra le proprie riserve strategiche e in Europa da gennaio è entrato in vigore il regolamento UE MiCAR (Markets in Cripto-Assets Regulation) per garantire maggiore protezione per gli investitori e una maggiore stabilità e trasparenza del mercato delle criptovalute, la finanza decentralizzata sta vivendo una fase di rapida espansione, con una capitalizzazione di mercato che supera i 3.