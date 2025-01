Ilrestodelcarlino.it - Un parassita rende ’amaro’ il granchio blu

Hematodinium. È questo il genere delriscontrato in esemplari diblu Atlantico, analizzati dai ricercatori del Centro specialistico ittico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IzsVe) nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, allo scopo di valutare lo stato di salute del crostaceo, la cui proliferazione ha messo in ginocchio la produzione di vongole nell’Alto Adriatico. Focus particolare del lavoro condotto dall’IzsVe è rilevare la presenza di patogeni che potrebbero influenzare la dinamica di popolazione della specie nelle principali lagune costiere del Nord Adriatico. Come riferito dai ricercatori, ildel genere Hematodinium causa la "Bitter Crab Disease" (Bcd), nota anche come "malattia delamaro".