Ilgiorno.it - Treno contro l’auto al passaggio a livello. Salvo il conducente

Leggi su Ilgiorno.it

Tragedia sfiorata ieri mattina poco dopo le sei a Gianico, dove un automobilista ha provato ad attraversare ilfra le stazioni di Pian Camuno-Gratacasolo e Darfo-Corna nonostante il segnale di chiusura, mentre le sbarre si stavano abbassando.è rimasta bloccata sui binari, occupando la sede ferroviaria. Nonostante l’autista, che forse non sapeva che le sbarre, se colpite da un veicolo cadono proprio per evitare che le vetture restino tra l’una e l‘altra, pare abbia provato a posizionarla parallela ai binari non riuscendo a evitare l’urto, anche se di striscio con il2908 (Iseo 5.32-Edolo 7.35, avvenuto a bassa velocità grazie alla prontezza del macchinista che ha azionato immediatamente il freno di emergenza. Prima dell’incidente il guidatore delè scappato.