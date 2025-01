Lettera43.it - Super Bowl 2025: le squadre

Con la stagione regolare conclusa, i playoff Nfl sono entrati nel vivo, e ildel prossimo 9 febbraio al Caesarsdome di New Orleans si avvicina sempre di più. Le quattroche si contenderanno un posto nella finale nei match che si disputeranno domenica 26 gennaio sono i vincitori uscenti dei Kansas City Chiefs che sfideranno i Buffalo Bills, e i Philadelphia Eagles che se la vedranno con i Washington Commanders. Da un lato, Chiefs e Bills si contenderanno il titolo della Afc in una partita che metterà di fronte due dei quarterback più talentuosi della lega. Dall’altro, Eagles e Commanders daranno vita a una battaglia tra l’entusiasmo della sorpresa, e la solidità dell’esperienza. Ilè vicino, ma solo dueavranno il privilegio di giocarsi il Vince Lombardi Trophy a New Orleans.