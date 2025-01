Sport.quotidiano.net - Sonego, l’incredibile volée con la palla che torna indietro non basta. Eliminato da Shelton che va in semifinale

Melbourne, 22 gennaio 2025 – La splendidarealizzata danel secondo set contro, con lache rimbalza nel campo dell’americano e ripoi nella metà campo dell’italiano, resterà uno dei colpi più belli del torneo ma non èta aper battere l’americano nei quarti di finale dell’Australian Open. Sfuma infatti il sogno di una primaagli Australian Open di tennis per Lorenzo. L'azzurro, n.55 Atp, ha ceduto ai quarti di finale all'americano Ben, numero 20 del ranking e 21 del seeding, in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6. Oraattende il vincente dell'altro quarto di finale che si gioca oggi a Melbourne tra il numero unodel mondo Jannik Sinner, campione in carica, e l'australiano Alex De Minaur, numero uno al mondo e del seeding degli Australian Open.