Lanazione.it - Sindacati contro Polcri. Tensione sulla polizia: "Attacco all’autonomia"

Altre turbolenze per. Per il presidente della Provincia alle tegole politiche si aggiungono quelle interne. Con i suoi. Ieri una missiva firmata dalle sigle sindacali gli ha contestato la nuova struttura organizzativa che ha messo laprovinciale alle dipendenze del segretario provinciale, non più al presidente. La decisione è frutto del decreto numero 129 del 31 gennaio scorso, per la precisione della parte che riguarda la struttura organizzativa che tra le altre cose incardina il corpo dellaprovinciale. Gli agenti, come anche il suo comandante, da adesso sono alle dipendenze del segretario generale mentre, fino a prima, erano sotto il presidente. La lettera è stata inviata al presidente della provincia così come al segretario generale, ai consiglieri provinciali e al prefetto di Arezzo.