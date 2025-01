Sport.quotidiano.net - Sella, l’attacco ha ripreso a funzionare. Anche i numeri certificano il momento sì

Cento, la continuità per la salvezza. Biancorossi di nuovo al lavoro in palestra per una settimana piena di lavoro, dopo il tour de force degli ultimi dieci giorni, e arricchita dal rientro di Carlos Delfino, assente da ormai tre mesi causa infortunio. E sono sì giorni intensi alla Baltur Arena per preparare il match con Torino, ma finalmente più sereni, visti i due successi ravvicinati a Piacenza e in casa contro Verona. In sette giorni, lasi è infatti ritrovata dall’essere ad un passo dal baratro a sole due lunghezze di distacco dal limbo che a fine regular season garantirebbe la permanenza in Serie A2. Merito di due prestazioni solide e concrete, sia a livello statistico che mentale, resistendo alle spallate avversarie e gestendo i finali con lucidità e maggior energia, grazieal prezioso innesto di Graziani, fin qui perfetto: una mossa azzeccata e che ha portato punti, in campo e in classifica.