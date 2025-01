Liberoquotidiano.it - "Scelta che non campiamo": Autonomia, la Cgil fuori controllo attacca la Consulta

Le alte magistrature vanno difese quando danno ragione alla sinistra e inguaiano la destra. Ma quando la sentenza va in direzione opposta, come quella che lunedì ha dichiarato inammissibile il referendum per abrogare la legge che attua l'regionale differenziata, allora le intenzioni di quei giudici diventano opache e il loro operato è contestato. È il trattamento che lasta riservando ora alla Corte costituzionale. La confederazione di Maurizio Landini è stata tra gli organizzatori della campagna referendaria e la firma dello stesso segretario, simbolicamente, è la prima delle oltre cinquecentomila che hanno chiesto di fare quel referendum. Lui e il suo sindacato sono dunque i primi sconfitti. Le motivazioni si conosceranno in dettaglio nei prossimi giorni, ma intanto laha spiegato che il quesito è stato bocciato perché «l'oggetto e la finalità non risultano chiari» e perché l'differenziata, prevista da una norma della Costituzione, «non può essere oggetto di referendum abrogativo».