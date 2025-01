Superguidatv.it - Rocco Papaleo: “Giorgia? Sempre sorprendente, anche come conduttrice. Farò il tifo per lei a Sanremo” | Intervista

Leggi su Superguidatv.it

Tra gli ospiti più attesi del Marateale Winter, l’attore lucanoche ha rilasciato un’ricca di spunti, in cui ha parlato del suo legame con la Basilicata, della soddisfazione per il successo in streaming con Dinner Club e dell’importanza di continuare a esplorare nuovi linguaggi creativi., daorgoglioso ambasciatore della sua terra, ha sottolineato quanto il Marateale rappresenti un’occasione di grande valore per celebrare la bellezza e la cultura della regione. Ma non solo: l’artista si è soffermato su, talento che lui stesso ha voluto sul grande schermo facendola esordire al cinema, celebrandone la straordinaria versatilità, dimostrata non solocantante e attrice, madi X Factor. E, con il Festival dialle porte,non ha dubbi: “ilper lei, è un’artista completa e unica.