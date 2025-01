Metropolitanmagazine.it - Ritrovato un “Casouri”, abitato rinascimentale, nei pressi di Parma. Lo si cercava da diverse epoche

Neidi, precisamente nell’area di Ravadese, è giunta una scoperta di archeologica straordinaria. È stato infattiun “”, noto anche come ‘Casalauri’. Si tratta di undi etàcitato già da fonti storiche come potenzialmente ubicato nel parmense, e che non era mai stato rinvenuto. Sappiamo infatti che nel corso delle variei tentativi di ritrovamento sono stati parecchi, da parte di storici, archeologi ed équipe di professionisti.undopo anni di ricerche nel parmenseA confermare e commentare la scoperta è stata la presidente del Consorzio di bonifica, Francesca Mantelli. La scoperta risale al 2022-2023, nel corso di un incontro all’ApeMuseo. “I rilevanti ritrovamenti nell’area del sistema ‘Naviglio’ confermano ulteriormente come l’acqua abbia da sempre rivestito un ruolo strategico nello sviluppo delle sfere economiche e sociali dei territori e nella crescita delle comunità dei cittadini”.