Ilfattoquotidiano.it - Rinnovabili in crescita, per la prima volta pareggiano il contributo delle fonti fossili al fabbisogno di elettricità. Terna: “Record storico”

Il 2024 sarà ricordato come l’anno in cui lehanno eguagliato, e in alcuni momenti superato, ilnella copertura della domanda di energia elettrica in Italia. Secondo i dati di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, i consumi elettrici italiani sono cresciuti del 2,2% rispetto al 2023, raggiungendo i 312,3 miliardi di kWh e le energie pulite hanno fornito il 41,2% dell’consumata.Laè stata trainata principalmente dall’idroelettrico, che ha registrato un +30,4%, e dal fotoico, che ha toccato nuovi massimi con un aumento del 19,3%, superando i 36 TWh prodotti. In calo invece la produzione eolica (-5,6%) e geotermica (-0,8%). Dati che riflettono un conseguente crollo della produzione a carbone (-71%), ormai quasi azzerata tranne che in Sardegna, che ha portato a una riduzioneemissioni di CO2 di oltre 8 milioni di tonnellate.