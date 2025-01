Ilrestodelcarlino.it - "Per noi è la partita più importante dell’anno"

La voce del Trapani, alla vigilia del primo round di coppa con il Rimini, ma in realtà da più di qualche giorno, è solo quella del presidente Valerio Antonini. Il numero uno ha imposto ai suoi il silenzio stampa ed è lui a chiamare a raccolta i tifosi a poche ore dalla gara con i biancorossi dal suo profilo ufficiale sui social. "E’ lapiù– scrive – e le vittorie si raggiungono tutti insieme. Non possiamo far vedere un Provinciale vuoto alla squadra". Antonini ricorda l’importanza della Coppa Italia per la promozione in serie B, alla quale punta. E quella della coppa è anche l’unica (o quasi) strada attraverso la quale il suo Trapani possa pensare di arrivarci, ora all’ottavo posto in campionato e con possibilità pari allo zero di raggiungere il primo. "Saremo a sole 6 partite dalla serie B – ricorda pensando alla possibilità che regala la vittoria della coppa – Rendetevi conto dell’importanza dell’evento.