Parla la mamma di Sofia l’incubo dopo il rapimento | Non supererò mai questa cosa Ho temuto di non rivederla più

Per tre ore è stata separata da sua figlia, nata appena il giorno prima. La piccola è stata rapita dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza da una coppia, Rosa Vespa e Aqua Moses, e la madre Valeria Chiappetta non sapeva se l’avrebbe mai più rivista. Poi il ritrovamento in auto, la fine del. La coppia che ha sottratto la neonata è stata fermata e gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e le ore precedenti al sequestro. Dal letto della clinica, dove è ancora ricoverata insieme alla figlia e dalla quale probabilmente non uscirà prima di giovedì 23 gennaio, la madre della piccolaha scritto un post e ha rilasciato alcune dichiarazioni per ringraziare chi l’ha aiutata in quelle terribili ore. E raccontareha provato: «Non penso che riuscirò mai a superare, ma il lieto fine è chesta bene».