Parcheggio, guasto salato. Per ripararlo 120mila euro

Costerà oltre 120.000alle casse di Energie per la città, società controllata interamente dal Comune, ilche all’inizio di dicembre ha bloccato 17 autovetture all’interno dela silos Barriera 1. Lo si evince dalla risposta che il vicesindaco con delega alla mobilità, oltre che a lavori pubblici e sport, Christian Castorri ha dato all’interrogazione presentata l’8 gennaio scorso dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Imperato. Per la verità i costi complessivi saranno superiori, perché la somma di 120.000è solo quella necessaria per il ripristino del. In aggiunta ci sono i soldi rimborsati ai proprietari delle auto bloccate nelper il noleggio delle auto sostitutive ed eventuali danni. Inoltre sono da considerate i mancati introiti per il mancato funzionamento della struttura meccanizzata dal 4 dicembre alla fine di questo mese di gennaio (i lavori di ripristino dovrebbero terminare a giorni) e l’inagibilità di tre posti auto che dovranno restare bloccati per chissà quanto tempo.